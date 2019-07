Juve contro Inter, non è mai un'amichevole. Nemmeno d'estate, nemmeno a Nanchino. E, anche lì, vince sempre la Juventus. In Cina, nella casa dei nerazzurri, sono i bianconeri a spuntarla, anche in questa seconda sfida di ICC. Spettacolo al servizio dell'estate, con una partita dura e intensa, come spesso accade tra queste due squadre. Sarri da una parte, Conte dall'altra. L'ex per eccellenza. Basterebbe questo, ma in realtà le motivazioni sono ancora maggiori: è la sfida eterna, con Ronaldo il campo per deciderla, De Ligt alla prima da titolare, il nervosismo e tanti altri temi.

