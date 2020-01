di Marcello Chirico

Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico commenta la partita vinta dalla Juventus contro la Roma che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia contro una tra Torino e Milan. "Per le me faremo un bel bunga bunga con quelli di Milano al prossimo turno", dice Chirico subito dopo la partita vinta dalla squadra di Sarri grazie ad un primo tempo stra-dominato al termine del quale i bianconeri sono andati a riposo sul punteggio di 3-0. Nella ripresa è salito in cattedra Buffon con un paio di interventi decisivi e c'è un giocatore che ha sorpreso per la qualità della sua prestazione...



Tutto nel video di Marcello Chirico: