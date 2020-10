Arrivata la sentenza del Giudice Sportivo della Lega Serie A per il 3-0 a tavolino della Juventus sul Napoli (penalizzato di un punto in classifica, come da regolamento federale), reo di non essersi presentato a Torino domenica 4 ottobre, arriveranno i ricorsi del club di De Laurentiis per cercare di annullare la sentenza e chiedere la ripetizione della partita. Intanto c'è la sentenza di primo grado e ci sono le approfondite motivazioni di Mastrandrea.

E c'è anche il commento del direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico: