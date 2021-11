Stavolta bisognaQuesta è stata la miglior partita della, non dal punto di vista estetico - ma quella dobbiamo dimenticarla, ormai -, ma dal punto di vista della tenuta. Di rimessa, così, questa squadra può anche farcela. A vincere e a convincere.Bravi tutti, bravo persino Rabiot, anche se sembra una notizia. E non capisco le polemiche sui calci di rigore: sono assolutamente ineccepibili, come sempre a qualcuno piace parlare di una Juventus che vince solo in questo modo. Siamo abituati.