La Procura della Federcalcio oggi ha comminato a Gigi Buffon la squalifica per una giornata in seguito alla bestemmia pronunciata durante la partita Parma-Juventus 0-4 del 19 dicembre scorso. Il portiere della Juve sabato salterà il derby contro il Torino. Una sanzione che in origine era stata solo un'ammenda, mentre ora si è trasformata in squalifica, come avviene normalmente per le espressioni blasfeme.

Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, ci dà un commento sulla vicenda, senza contestare il provvedimento contro Buffon ma "richiamando" la Figc sulle tempistiche...