Parliamone. Parliamo di Bernardeschi e della sua prestazione a San Siro, parliamo delle ultime su Ramsey e sulla possibile scelta di Maurizio Sarri verso Bologna: sarà 4-3-3 oppure 4-3-1-2? Rispondono il nostro Marcello Chirico con il match analyst PEC: possibile che si ritorni alla formula del trequartista, probabile pure che l'assenza di Douglas Costa in questo senso inizi a pesare. Perché non dovrebbe farcela, il brasiliano. Non alla prima con i felsinei. Rientrerà pian piano, con la massima calma e la voglia matta di prima: per MS è fondamentale, ora è tempo di scalare una marcia per correre più forte. Sfortuna permettendo.



Guarda l'ultimo #JuveTalk nel video qui in basso.