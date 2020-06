5









La Juventus ha rialzato la testa dopo la finale di Coppa Italia persa con il Napoli ai rigori: 2-0 a Bologna, squadra concreta che torna a Torino con tre punti importanti per la corsa scudetto. Una squadra dalla doppia faccia, con un primo tempo tra alti e bassi e meglio nella ripresa, controllando la gara mai in discussione. Qualcosina da rivedere dal punto di vista fisico ma dopo tre mesi senza giocare servirà altro tempo per mettere minuti nelle gambe. L'importante era portare a casa la vittoria e così è stato: con i gol di Ronaldo e Dybala la squadra risponde alle critiche delle ultime settimane, ora testa alta e avanti verso il prossimo obiettivo.



Qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico