La Juventus sta mettendo nuovi tasselli al mosaico del suo mercato per la stagione 2021-2022. In queste ore, infatti, la società bianconera ha finalmente ultimato l'operazione che porterà in questi giorni Manuel Locatelli ufficialmente in bianconero. Prestito biennale, percentuale su futura rivendita, 35 milioni pagabili probabilmente in quattro esercizi... e quel "solo la Juve" posto fin da subito dal centrocampista della Nazionale come condizione al Sassuolo.