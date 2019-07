Gigi Buffon è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L'ex numero 1 del Psg è tornato in bianconero firmando un contratto annuale. Oggi per lui visita al J Medical e firma sul nuovo contratto con la Vecchia Signora.C'è chi pensa che Buffon non faccia il bene della Juve tornando a casa e chi, invece, pensa che Super Gigi possa aiutare il club bianconero e soprattutto il tecnico Maurizio Sarri. Nel nostro podcast dedicato l'opinione del direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico.