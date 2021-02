6







di Marcello Chirico

Più brutta di così non l'avevo vista nemmeno col Crotone, con la Fiorentina, con il Benevento. Nemmeno con l'Inter, dove si è perso nettamente! E non è normale che all'andata degli ottavi di Champions ormai non si giochi la partita. Che la squadra non sappia cosa fare. In balia di sé, ferma in campo, inguardabile. Difficile anche da raccontare.



Abbiamo visto 82 minuti di nulla, poi il gol di Chiesa. Che tiene in vita la squadra e la qualificazione. Anche se, giocando così, la Champions possiamo togliercela dalla testa. Almeno, per l'ottavo, recuperando anche giocatori, siamo in corsa e si può ripartire.



Bentancur non è un giocatore da Juventus, non dà affidabilità! Quante volte gli avete visto fare questi passaggi così? Era la partita più importante dall'anno, l'avrei tolto subito. Con Ramsey, la squadra è migliorata. Poi, quell'episodio all'ultimo secondo...



