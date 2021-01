La brutta sconfitta di ieri sera patita dalla Juventus a San Siro contro l'Inter ha gettato nello sconforto i tifosi bianconeri, non solo per il risultato (che allontana la quota scudetto) ma per le modalità: la squadra di Pirlo è stata in balìa degli avversari, senza riuscire a mostrare il minimo segnale di poterla ribaltare in alcun modo. Certo, c'è l'alibi della assenze, ma ci sono anche tante critiche da muovere...

Questo il commento del direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico, che premette: "Se non volete ascoltare critiche, andate da un'altra parte"