Pratica Kiev risolta in bello stile dalla Juventus, che al debutto in Champions League di Andrea Pirlo in panchina non stecca, disputa una partita solida e batte la Dinamo Kiev di Lucescu grazie alla doppietta di Alvaro Morata. Tre punti per iniziare al meglio l’avventura europeo, dopo il passo falso di Crotone che aveva messo Pirlo e i suoi uomini sotto la lente di ingrandimento, dando ottime risposte. Danilo come terzo di sinistra funziona, Cuadrado è preziosissimo sulla fascia, come Chiesa dall’altra che con una delle sue sgroppate fa dimenticare l’amaro debutto dello Scida. Senza dimenticare i gol pesanti di Morata e le giocate di Kulusevski e Ramsey. E intanto a Napoli…



Qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico