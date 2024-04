Torniamo sul Cagliari. E torniamo sulle polemiche, generate naturalmente dai sardi. "Un punto ciascuno", scrivono i padroni di casa. Niente rigore, sebbene più volte abbiamo visto come sia andata a finire. Altrove.



Andiamo però sul primo fallo da rigore, cioè quello di Bremer. Mi ricorda Lapadula a San Siro. Ma perché qui non hanno fatto lo stesso ragionamento fatto a Milano?







Poi andiamo sulla punizione, il fallo di Nandez su Chiesa: nasce davvero da un contatto inesistente? Chiesa cade in ritardo e dicono abbia simulato. Nandez ha parlato. E Ranieri ha rincarato la dose...



