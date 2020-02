Per favore, non ci si attacchi ora ai rigori non concessi dall’arbitro Gil Manzano alla Juventus col Lione pur di aggrapparsi, in qualche modo, ad una ciambella di salvataggio e riuscire così a giustificare la brutta sconfitta bianconera in AlverniaSe avessero concesso al Lione dei rigori per falli del genere mi sarei abbastanza risentito. So che molti juventini non la penseranno come me, ma purtroppo ho il brutto vizio di ragionare con la mia testa e se qualcosa non mi convince lo esterno.Il mio non vuole essere un atteggiamento snob, un modo per voler rimarcare la differenza tra me e qualcun altro, magari più avvezzo del sottoscritto a protestare per un rigore non concesso, ma una convinzione. E non mi interessa ascoltare ex arbitri o colleghi sostenere il contrario, non cambio opinione. Ciascuno è libero di esprimere il proprio parere, loro così come il sottoscritto. Chi ha avuto voglia e pazienza di guardare il mio video post partita avrà notato che , nei quasi 12 minuti di commento, non ho fatto il minimo accenno ai due possibili falli da rigore. Ero – e resto – talmente arrabbiato per lo squallore visto in campo da non averci nemmeno pensato quando stavo registrando il commento, a differenza di tanti che, al contrario, ci stanno ancora polemizzando adesso.come già capitato troppe volte nel corso di questa stagione grazie alle prodezze di Ronaldo o qualcun’ altro.La Juventus di Sarri, dopo sette mesi ancora priva di una propria identità e di un gioco, vive di episodi: la giocata del singolo, qualche rara combinazione vincente tra i suoi giocatori, una punizione, magari un rigore. Non uso a caso il “magari” perché, maglia a strisce o da fantino che sia, finora in questa stagione la squadra bianconera di penalty ne ha ottenuti a favore 8 in campionato e nessuno in Champions League, contro per esempio i 14 avuti da chi la maglia ce l’ha a tinta unita.Non è così, o almeno, io non ne sarei così sicuro come lui, abituato forse a ragionare ancora come un tifoso del Napoli.Per giunta, continuare ad insistere su questa cosa del differente trattamento arbitrale ottenuto dalla Juve in Italia, non solo è statisticamente sbagliato, ma scredita l’immagine della società stessa, presa fin troppo di mira su questo argomento dagli antijuventini. Sarri lo aveva già fatto proprio dopo la sconfitta al San Paolo, lo ha rifatto dopo quella col Lione.E non puoi nemmeno sempre sperare che un episodio ti raddrizzi il risultato di una partita, nascondendo poi sotto il materasso tutta la polvere. Troppa,accumulatasi da mesi e che c’è ancora chi si ostina a non voler vedere.