Perché quelli attualmente in rosa alla Juventus non lo fanno, o di gol ne fanno troppo pochi. Massimo uno a partita, quando va bene. Hanno difficoltà a buttarla dentro persino in allenamento, prendendosi i rimproveri e le urla di Allegri (è capitato non più tardi di qualche giorno fa alla Continassa, testimoni presenti).Serve un, ma alla Juventus manca in questo momento la disponibilità finanziaria per sostenere un investimento importante già a gennaio e, senza soldi, diventa complicato andare a prendere il centravanti che in questo caso farebbe al caso della squadra.Anche molto caro, soprattutto se piace alla Juventus e il proprietario del cartellino si chiama Fiorentina. Dove gli affari si fanno tenendo d’occhio anche la piazza, la quale non ama il bianconero. Quindi, se un giocatore costa 50 per altri club, se lo chiede la Juve il valore raddoppia, o quanto meno aumenta. E dopo averglielo venduto, magari riescono pure a dire che gli è stato scippato, com’è accaduto per Chiesa. Giusto per farvi capire l’aria che tira da quelle parti.Domanda al ds viola Joe: quante offerte concrete sono arrivate fino ad ora alla Fiorentina per il centravanti serbo? Ce lo dica, possibilmente senza inventarsele. Risulterebbe infatti che, ad oggi, non ne sia stata recapitata nemmeno una, soprattutto della portata richiesta da Commisso & company, ovvero superiore ai 50 milioni proposti dalla Juventus.Molto probabile, quindi, che a gennaio Vlahovic resterà alla Viola, rinviando all’estate le danze sul suo cartellino.La Juventus avrebbe però bisogno di un centravanti prolifico subito, e allorache, immancabilmente, ad ogni sessione di mercato entra in orbita bianconera.Il Psg di(quello che, al Milan, intortò la Juve col prestito di Higuain) chiede 50 milioni, in alternativa un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno. Per un giocatore che viaggia verso i 29 anni, che al PSG trova poco spazio e ultimamente segna poco (nella stagione in corso, 18 presenze e 3 reti), senza dimenticare tutto il “circo” che gli ronza attorno. Ricordatevi perché l’Inter, dov’era il capitano, se ne disfò. Eh, ma alla Juventus sarebbe diverso. Perché? Forse nelle Juventus che furono di Boniperti, di Moggi e di Marotta, in quella attuale si fanno feste a casa McKennie anche durante lo stato d’emergenza sanitario. E i media ti sono subito addosso.Eppoi, perchéIn una squadra che, tra l’altro, crea occasioni da rete col lanternino e lui non è nemmeno un giocatore disposto a sacrificarsi per il gruppo.Lo si prende 6 mesi e, se non funziona, lo restituisce al mittente.Quindi? Si aspettano i rientri di Chiesa e Dybala e si stringono i denti fino a giugno, quando qualcosa sul mercato accadrà.