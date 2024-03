L'Inter ci dà sempre spunti, che tirano dentro anche la Juventus. O almeno di fare dei confronti.Parliamo di. Alla fine della partita, fa coming out sulla simulazione e chiede scusa. Chiariamo: è uno dei migliori centrocampisti in Europa, ma è uno che lo fa. Di natura. E dovrebbe chiedere scusa a ogni partita, così come Lautaro Martinez.Ora ci aspettiamo che possa cambiare atteggiamento, diciamo in maniera permanente. Agli interisti dico: ricordate cosa dicevate a Nedved? E Dybala? E non parliamo del re degli stuntmen: Cuadrado. Che ha indossato la maglia nerazzurra ed è cambiato...