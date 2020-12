Ieri sera la Juventus ha compiuto un'impresa andando a vincere 3-0 a Barcellona per qualificarsi da prima nel girone di Champions League! Una sfida anche tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, vinta dal fuoriclasse bianconero. Ma non solo. In questo match Pirlo e i suoi giocatori hanno dato un segnale importantissimo per il proseguimento della stagione. E nel frattempo, il Manchester United di Paul Pogba usciva dalla Champions...

Quanti temi (e quanti complimenti) legati a Barça-Juve! Ecco la consueta analisi di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com: