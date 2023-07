Durante un'intervista televisiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso apertamente l'esistenza di legami amichevoli e di mutuo soccorso tra le società di calcio. Queste cosiddette partnership sono uno dei vari capi d'accusa rivolti alla Juventus nell'ambito dell'inchiesta Prisma. L'accusa sostiene che il club bianconero abbia creato un sistema di società satellite al fine di ottenere favori e vantaggi finanziari.



Carnevali ha rivelato pubblicamente che questi rapporti amichevoli tra i club esistono da sempre: "Abbiamo acquistato due giocatori dalla Roma perché siamo amici e volevano trasferirsi" ha dichiarato. Ha espresso queste parole con totale serenità poiché non c'è nulla da nascondere; è una prassi comune tra i club. Questo è noto anche ai dirigenti della Federazione, e il procuratore Chinè non aprirà alcuna inchiesta sul trasferimento di Volpato e Missori dalla Roma al Sassuolo.



