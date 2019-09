di Marcello Chirico

La Juve al suo appuntamento più importante: oggi comincia la Champions League e inizia subito la partita più difficile del girone. L'avversario è tra i più ostici, per carisma e gioco, ma soprattutto per la voglia rivalsa che ha l'Atletico Madrid dopo la remuntada subita all'Allianz Stadium lo scorso anno. Un 3-0 che è rimasto impresso sulla pelle di Simeone e dei suoi guerrieri, con tutto il Wanda Metropolitano che aspetta solo la Juve.



Dalla Fiorentina agli infortuni, che hanno privato i bianconeri di Douglas Costa e restituito Pjanic e Danilo non al meglio, per arrivare alla formazione anti-Atletico Madrid. Eccola qui nel video di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com.