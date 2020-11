5







di Marcello Chirico

Tutti in piazza e per le strade a Napoli per omaggiare Diego Armando Maradona. La sua morte ha scioccato tutti e Napoli ne è rimasta particolarmente colpita. I tifosi azzurri si sono riversati per le strade, soprattutto fuori dal San Paolo, piangendolo, celebrandolo, sparando fuochi d'artificio e fumogeni in suo onore. Un bel gesto, sicuramente, il simbolo del segno lasciato da Maradona nel calcio. Ma - e questo ma c'è e non si può togliere - parliamo di una città, Napoli, che in questo momento come tante altre in Italia e come tutta la Campania è in zona rossa e che quindi dovrebbe sottostare a determinate regole, in materia di prevenzione Covid. Uscire solo per motivi lavorativi o di comprovata necessità, dice il Decreto, sorpassato dalle persone riversatesi in piazza. E, ora, i vari De Luca, Spadafora e De Magistris, che contro la Juve sono stati in prima linea, dove sono?



Ecco il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, che coinvolge proprio i vertici della regione campana e non solo: