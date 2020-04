Giusto un reminder, così per rinfrescare la memoria: nella gallery qui in basso, 10 frasi del Sarri pre trasformazione in 'gobbo'.

Gli sono bastati 6 mesi abbondanti: da fine agosto scorso ai primi di marzo del 2020 (il ritiro estivo alla Continassa e il tour in Asia non li contiamo). Dopo una full –immersion di quasi 200 giorni,Far parte della grande famiglia juventina, con tutti i suoi piacevoli vantaggi ma anche i numerosissimi handicap. “In qualsiasi posto in cui andiamo siamo circondati d’amore e di odio” è l’amara constatazione fatta da Sarri dopo essere andato in giro per l’Italia con la Juventus, ed essere entrato da allenatore non più di Empoli e Napoli ma della Juve in tutti gli stadi del Belpaese.“Sono stato fischiato persino a Napoli, dove sono nato e ho dato tutto”E come loro, tanti altri. Al Nord come al Sud, passando per il Centro, non ci sono distinzioni. Perché la Juve ruba, ovunque il mood è sempre quello, è un “sentimento popolare” atavico. “Noi siamo quelli favoriti dagli arbitri, ma poi vai a vedere i numeri e ti rendi conto che vanno in un’altra direzione” già, ma vaglielo un po’ a spiegare.Sono peròPer anni gli era tornato utile parlare di favoritismi diffusi, attaccandosi persino agli orari e i giorni in cui la Juventus giocava una partita.Quel giorno non si chiese perché lo detestassero così tanto? E perché tanti di loro non condivisero la scelta di Agnelli di fargli allenare la Juve?. Dopo aver attraversato il Rubicone del tifo, ed essere passato dall’altra parte. Questa parte.Pensavo che uno dedito alle letture di Bukowski, Joyce e Fante ci potesse arrivare da solo, soprattutto dopo avere interpretato a lungo proprio la parte dell’anti-Juve.Meglio tardi che mai. Benvenuto, Maurizio!