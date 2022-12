. Oggi, su un noto quotidiano sportivo, per una volta c’è un articolo di giudiziaria che non riguarda lae Andreama un altro club e il suo presidente. Perché, come riporta proprio l’incipit del pezzo, “anche laha aperto un’inchiesta legata al mondo del calcio e alle”. Ma guarda! E mica da ieri, quasi in parallelo con quella degli inquirenti piemontesi sulla Juve, solo che quasi nessun giornale in tutti questi mesi ne ha parlato come per la. E quando questo avviene si riduce – come stavolta - ad una breve di 26 righe. Quasi un riempitivo inserito, ovviamente, in una delle tante pagine giornaliere dedicate al caso Juve. Ubi maior...Eppure stiamo parlando di una società di fascia alta come il Napoli e le accuse sono pressoché le medesime., né più né meno come gli inquirenti subalpini avevano chiesto i domiciliari per Agnelli (poi respinti dal GIP).Per la vicenda Osimhen sono indagati anche altri 4 membri del cda del Napoli, proprio come sta accadendo a Torino, dov’è finito sotto inchiesta quasi tutto il board bianconero. Con la differenza che di quest’ultimi girano ormai da settimane su quotidiani e tv nomi, cognomi e foto “segnaletiche”, di quelli partenopei si sa quasi nulla.A parte i colleghi del Mattino che stanno seguendo con puntualità la vicenda, tutti gli altri quasi la ignorano o fanno spallucce appena gliela ricordi., anziché dedicare maggiore attenzione alle vicende giudiziarie di casa propria. Legittimo domandarsi se affermazioni del genere siano deontologicamente accettabili da parte di una categoria che dovrebbe prima di tutto informare, esprimere opinioni oggettive e poi anche tifare. È possibile, ve lo garantiamo, noi al Bianconero.com lo facciamo tutti i giorni.Il neo ministro dello sport Andreaha dichiarato di essere un pericoloso sognatore in quanto spera che un giorno si arrivi ad un momento di chiarezza e responsabilità., e non in un’unica direzione, come spinge il solito sentimento popolare al quale certe procure (quella federale compresa) hanno dimostrato di essere parecchio sensibili.Così come sarebbe auspicabile un pari trattamento anche da parte dei media della materia giudiziaria, evitando – ed è possibile – la sperequazione sulle notizie, stabilendo a priori quali siano le inchieste da serie A (intere paginate) e quali da serie B (semplici trafiletti).