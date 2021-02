di Marcello Chirico

Altri punti buttati. E alla Juve è andata pure bene, perché avrebbe potuto anche perdere. L'emergenza, le difficoltà, una squadra non all'altezza di tutti gli impegni e forse della stessa storia bianconera. Così Andrea Pirlo e i suoi bruciano un'altra occasione, vedono l'Inter staccarsi e si fermano contro il Verona, per l'ennesima volta. I problemi ci sono e non sono pochi: dipendono dai singoli, ma non solo. E il centrocampo proprio non va.



Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBiancoNero.com, ne parla così nel suo video flash: