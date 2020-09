3







di Marcello Chirico

"Vuoi vedere che dopo il caso Suarez scoppia pure il caso Cuadrado". Si inizia così, con il sorriso. Ma nell'ultimo video di Marcello Chirico c'è davvero poco da ridere, anche perché l'isteria con cui si racconta la vicenda di Perugia sta raggiungendo vette che definire assurde sembra davvero riduttivo. "Ci sono esimi giuristi che confermano: da quanto emerso da Perugia non c'è nessuna responsabilità della Juventus, nessun illecito sportivo". E perché continuano? Anche le intercettazioni hanno oltrepassato i limiti consentiti: "Cantone ha detto basta con la fuga di notizie, ma chi se ne frega. A casa Cairo certamente se ne fregano delle regole. Anzi, delle leggi: non è vero che c'è forse una legge?". La Juve sta sempre in mezzo, sì: "Ma degli altri non se ne parla mai...".



Guarda il video qui in basso