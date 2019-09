Dopo il pareggio della Juve sul campo dell'Atletico Madrid - al Wanda Metropolitano è 1-1 -, il nostroritorna con la sua audio rubrica. Il focus, chiaramente, è sulla prestazione 'spavalda' dei bianconeri in terra spagnola: s'inizia a vedere una testa 'sarriana', un gioco più arioso. Un piglio diverso e una mentalità nuova. Eppure... eppure qualche problema resta, soprattutto quello che riguarda i calci piazzati ( qui il nostro approfondimento ): non si può subire una nuova rimonta dopo la gara col Napoli, per di più con le medesime modalità. Nota a parte per l'immenso Cuadrado: ogni volta sembra sul piede di partenza, poi resta e fa la differenza. Sarri non è stupido: per preferirlo all'opaco Bernardeschi ha avuto ottime sensazioni.