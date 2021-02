2







di Marcello Chirico

La Juventus vince 3-0 contro il Crotone all'Allianz Stadium e mette in saccoccia 3 punti che non solo servono a controsorpassare la Roma al 3° posto nella classifica della Serie A, ma costituiscono un ritorno alla vittoria dopo le sconfitte contro Napoli e Porto. Ma non è tutto oro quel che luccica: anche in un successo così rotondo, specie se contro l'ultima della classe, si devono analizzare tutti gli aspetti della prestazione, positivi ma anche negativi...



Questo il commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com