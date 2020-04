5







di Marcello Chirico

Le regole sono regole, e vanno rispettate. Ancor di più quando gli effetti di questo fastidioso lockdown stanno iniziando a dare dei risultati. Giusto quindi ascoltare quanto raccomandato da medici, virologi, ricercatori e attenerci a ciò che ci dicono di fare.



Poi butti però un occhio su quello che avviene in altri Paesi coinvolti dalla pandemia e qualche domanda te la poni. Vedi i calciatori tedeschi allenarsi da più di un mese, oppure Ibrahimovic fare addirittura delle partitelle a Stoccolma, con tutti i contatti possibili tra i giocatori, e ti chiedi se nel Nord Europa sono tutti degli incoscienti oppure, con le precauzioni dovute, un ritorno alla normalità sia davvero possibile.



Il virus è arrivato anche in Germania e Scandinavia ed ha fatto danni pure lì, ma finora, per fortuna, non si registrano casi di contagi all’interno delle squadre che hanno deciso di riprendere l’attività agonistica. In Svezia un vero e proprio lockdown non è stato neanche imposto, nonostante la mortalità per covid sia attualmente la più alta all’interno dell’intera regione scandinava. Nei lander tedeschi, seppure i casi di contagio abbiano superato quelli della Cina, si muore molto meno che in Italia o Spagna: il bollettino tedesco aggiornato parla di 5.600 decessi, contro i nostri 26mila e rotti.



Non mi spingo oltre perché non intendo addentrarmi in scivolosi discorsi politici, mi limito a semplici riflessioni sul calcio. E quando si parla di coronavirus mi affido alle parole degli esperti anziché ai tuttologi fai-da-te o qualche improvvisato virologo tra i presidenti di club: se i primi manifestano forti perplessità sulla ripresa degli allenamenti, avranno di sicuro buoni motivi per affermarlo.



Mi domando, caso mai, se forse qui in Italia non abbiamo sbagliato qualcosa in partenza e non stiamo continuando a sbagliare. Perché se Ibra è partito dalla contagiosissima Lombardia, dove qualche asintomatico lo avrà pure incrociato, e adesso si allena tutti i giorni a Stoccolma, con la gente che circola liberamente per le strade, non manifestando alcun problema di salute (né lui, né tutti gli altri componenti della squadra) qualcosa non mi torna. Stesso identico dubbio mi viene guardando i filmati degli allenamenti del Bayern, del Borussia Dortmund, dello Shalke.



Tutti superuomini invincibili e inattaccabili da qualsiasi virus, oppure più semplicemente vivono in Paesi meglio organizzati del nostro?



In Germania le squadre hanno ricominciato gli allenamenti all’inizio di aprile, nel pieno della pandemia; in Italia, dopo quasi 2 mesi di quarantena, si sta ancora ragionando sulla possibile data in cui farli riprendere (in attesa che, stasera alle 20.20, il Premier Conte confermi il 4 maggio) e sul come organizzarli.



Parafrasando Sergio Caputo: un sabato qualunque, un sabato italiano, col peggio che non sembra ancora essere passato.