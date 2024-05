Possono i costi di Massimiliano Allegri e il suo staff avere un’influenza sulle decisioni future della Juventus? Può il Milan infilarsi tra i bianconeri e Thiago Motta e portare l’allenatore sulla panchina rossonera? No, perché Cristiano Giuntoli ha in mano le redini del progetto sportivo futuro della Juventus e, in questi mesi, ha già tracciato la linea, ha già preso le decisioni che daranno forma alla squadra del prossimo anno.



Di seguito, il video commento di Marcello Chirico.