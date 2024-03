Torniamo a parlare della partita di ieri. Un punto guadagnato o due punti persi? Per Allegri è un punto guadagnato sul Bologna, che ha perso con l'Inter e che quindi resta lontano.



Io personalmente sono molto deluso. Questa squadra avrebbe potuto battere l'Atalanta, facendo una piccola impresa. Ecco: la doveva portare a casa. Di riffa e di raffa. Come fatto con la Roma.



Stavolta la ribalti e non riesci a portarla a casa. Come con l'Empoli, che cambia inevitabilmente la storia anche di Inter-Juventus.



Sui cambi ce n'è da discutere, ma una squadra che stava a -1 ed è ora a -17, piega ogni ragionamento.