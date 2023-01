. Un 2-0 dopo un pessimo tempo e una ripresa giocata bene, ma che non basta. I bianconeri affondano e gli errori sono tanti: quelli difensivi, ma anche quelli di Max Allegri, che sbaglia formazione come a Napoli e si corregge in corsa. La Juve affonda in un campionato che vale quel che vale dopo la penalizzazione, ma resta un momento tragico da cui uscire in fretta.Ecco il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com: