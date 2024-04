Adesso Massimiliano Allegri non si nasconde più. Con lo scudetto ormai - meritatamente - nelle mani dell'Inter, oggi il tecnico livornese è tornato a parlare esplicitamente dell'importanza delle vittorie in casa Juventus, in un momento in cui però alla Vecchia Signora è rimasta solo la possibilità di mettere in bacheca la Coppa Italia. E qui - strano ma vero - per una volta mi trovo d'accordo con Lele Adani: avere la meglio nella finale di Roma non potrebbe comunque essere sinonimo di impresa per i bianconeri, che hanno rischiato seriamente di scivolare su una buccia di banana nel penultimo atto della competizione allo Stadio Olimpico contro la Lazio. E poi rimane il grande tema del futuro dello stesso Allegri, che ora non può più contare sullo "scudo" dell'amico Andrea Agnelli, mentre John Elkann...



Nel video qui sotto il commento integrale di Marcello Chirico alla vigilia di Juve-Milan!