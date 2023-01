Fine dell’illusione. Al Maradona la Juventus è stata nuovamente catapultata nella cruda realtà, quella che probabilmente in tanti (a parte i coriacei sostenitori dell’#AllegriOut) avevamo perso di vista dopo il filotto delle 8 vittorie consecutive e altrettanti cleen sheet.I 5 babbà di Fuorigrotta hanno sancito che non è così:Con troppi interpreti mediocri che non reggono il confronto appena incrociano un avversario di spessore e ai quali, dopo 4 mesi (gli abboniamo quello del mondiale),Si è concentrato su quella che dovrebbe essere la specialità della casa, la fase difensiva, ma il “buffo” Spalletti gli ha mandato per aria pure quella,E infatti il confronto col suo Napoli è statoTra questa Juventus e questo Napoli ci sono 10 punti di differenza – forse addirittura di più,lo vedremo nel proseguo del campionato – e 4 gol di scarto (e gli azzurri qualcuno se lo sono pure mangiato, altrimenti sarebbero stati di più)., perché il primo ad essere finito nel pallone è stato proprio. Che questa partita l’ha preparata, pensata e. Preparata male perché i giocatori hanno palesato di nuovo quei limiti caratteriali già manifestati nella prima parte di stagione: appena vanno sotto, perdono sicurezze e tendono a sbracare. Un film già visto.Allegri non ha lavorato a dovere sulla testa di molti singoli, e alla prima vera difficoltà si sonoPensata altrettanto male perché ha voluto fare lo sbruffone e mettere subito dentro tutti i migliori, compreso Chiesa, il quale ha clamorosamente appalesato il suo ritardo di condizione. Era un'arma che Allegri avrebbe dovuto giocarsi a gara in corsa, come fatto altre volte, perché per ora Federico può dare il massimo solo nell’ultima mezzora.Max ha voluto, provando a spaventare, ma il bluff non gli è riuscito e gli si è pure ritorto contro., ma chi li allena e li prepara per le singole partite è proprio Allegri. Davvero vogliamo far passare il concetto che al Maradona la Juventus è stata demolita solo per la mollezza e la mancanza di reazione dei giocatori?In questa pesantissima sconfitta tutti c’hanno messo del proprio, i singoli in campo ma anche chi li dirige dalla panchina.dicome presidente è coincisa così con la peggiore sconfitta juventina dell’ultimo trentennio, quasi a sancire la fine di un’era vincente con un’altra zeppa di errori.