Cosa cambierà nella Juve? Quali saranno le novità che ci presenterà la Juventus in questa partita? Mettetevi comodi: nessuna novità.



Si pensava potesse cambiare qualcosa, si è scritto della "scossa tattica". No, ci sarà un bel fico di niente. Ma l'avevamo già capito dall'allenamento aperto: ha provato quel 4-3-3, con Cambiaso alto. Mica con Yildiz e Chiesa insieme. E in conferenza cos'ha detto? Che Cambiaso è un attaccante, con lui è già più offensiva.



Le parole chiare, i concetti chiave sono gli stessi di sempre: equilibrio, pazienza, calma. Questo è lui: non lo cambierà nessuno. Se dovesse restare alla Juve - e no, non resterà -, non muterà mai il suo modo di interpretare il calcio. Quello c'ha nella testa. E continuerà così in eterno, per lui è l'unico calcio possibile e redditizio.



