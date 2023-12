La Juventus ha ottenuto una vittoria controversa contro il Napoli, servendosi della sua "specialità della casa", il gol segnato rapidamente. Tuttavia, nel Napoli ci sono recriminazioni, con l'opinione che la vittoria sia stata immeritata e che il Napoli avrebbe dovuto trionfare. Anche il tecnico Mazzarri ha dichiarato che la sua squadra ha dominato la partita. Ecco: analizziamo questo presunto dominio.



Nonostante il 66% di possesso palla, gli Expected Goals (xG) del Napoli si sono attestati a 1.41 contro l'1.26 della Juventus. Quante vere occasioni da rete ha avuto il Napoli? Una chiara con il rigore fallito da Kvaratskhelia. Forse una seconda con Di Lorenzo, ma la parata di Szczesny e la questione dell'eventuale fuorigioco sono elementi da considerare. Nel secondo tempo, il gol annullato a Osimhen e l'uscita di Szczesny su di lui sono gli altri momenti salienti.



L'analisi delle statistiche di tiri complessivi e tiri in porta non supporta l'idea di un dominio del Napoli. La Juventus, con il suo gioco pragmatico, ha vinto tatticamente. Allegri, il "tirannosauro", ha avuto la meglio su Mazzarri, il quale ha cercato di giustificare la sconfitta dichiarando che la sua squadra non avrebbe potuto fare di più. Tuttavia, la chiave era segnare, non solo controllare la partita.



Infine, si è discusso l'episodio del presunto fallo di mano di Di Lorenzo in area napoletana. Le interpretazioni sono divergenti, e il confronto con episodi passati dimostra come le opinioni possano variare a seconda del punto di vista. Se l'episodio fosse avvenuto nell'area della Juventus, coloro che oggi parlano di dominio napoletano potrebbero facilmente utilizzare la parola "imbroglio".