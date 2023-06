Marcello Chirico su JuveMania torna sull'offerta monstre dell'Al -Hilal ad Allegri.



Essendo già un miliardario, può permettersi di rifiutare così tanti soldi. Poi però si è liberi di credere alle storie da mille e una notte, raccontate da chi sostiene che li accetterà.



Ma la realtà è un'altra. E Allegri preferisce restare alla Juventus, dove nessuno gli sta facendo pressioni per andarsene. Ma poi, se davvero fosse in bilico, gli avrebbero preso Magnanelli (chiesto da lui) per lo staff tecnico e continuerebbero a convincere Rabiot (che vuole lui) a restare?



