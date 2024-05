In questi ultimi giorni è circolata la notizia secondo la quale Allegri, dovesse vincere la Coppa Italia, potrebbe restare sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione.Domanda: una società come la Juventus FC, e soprattutto un Direttore Sportivo scafato come, aspettano il 16 maggio per decidere come programmare la stagione ventura?ed ha già deciso che sulla panchina non siederà più Allegri (costi quel che costi, in termini di liquidazione) ma Thiago Motta.Sul quale, in conferenza stampa , è stato indotto a parlarne proprio Allegri con una domanda/esca: cosa pensasse della stagione del Bologna e se aveva sentito come si era espresso Juric proprio su Thiago. Allegri è stato un po' cerchiobottesco ed ha risposto dicendo di non aver ascoltato Juric ("Motta è un genio, il suo background lo porta ad una grande squadra e sono curioso di vedere cosa farà") e che il Bologna è andato al di là delle aspettative, ma lagli è comunque davanti in classifica. Si, di un solo punto, non di 10. Nello specchietto retrovisore la Juve vede da settimane Motta e il suo Bologna.