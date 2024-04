A 24 ore dal Derby di, che sarà importante, anche se laè praticamente acquisita. Oltre all'Europa dei grandi, teoricamente potrebbe arrivare anche lain caso di finale di. Sarebbero quattro, i percorsi da affrontare nella prossima stagione. Ma con quale allenatore?Allegri, in conferenza stampa , l'ha fatto capire chiaramente: ormai è l'unico a difendere se stesso. Elkann non l'ha mai citato nella lettera agli azionisti . Anzi: cita, che non vuole tenere Max.Al futuro non pensa, dice l'allenatore. Non vuole parlarne. Ma perché? Perché la società non l'ha ancora convocato.