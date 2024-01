La partita di Lecce potrebbe superare l'Inter in classifica, ma a Via del Mare non sarà semplice. Lo ha detto pure Allegri in conferenza stampa: storicamente sono sempre state partite impegnative, da prendere comunque con le pinze.





Rabiot e Chiesa sono assenze importanti. Con questa mentalità però basta ciò che ha, anche naturalmente per vincerla. Corto muso. Corto musissimo. Può vincere, sì.



Guardie e ladri? Non si è più tornati lì. Marotta e Inzaghi hanno minimizzato, Allegri l'ha derubricata come battuta, portandosi poi su una metafora ippica.



Avete letto quella dei cavalli coi paraocchi? No. Perché è più consapevole dei propri mezzi. Mentre l'Inter, da risposta di Inzaghi, i paraocchi ce l'ha...