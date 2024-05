Sono preoccupato. Si gioca domani una partita che sembra scontata. Ma lo è davvero? Sentendo Allegri, non lo è.



Se c'è il rischio di non vincerla, allora sei messo male. Del resto, anche le defezioni pesano. Yildiz non ci sarà, Chiesa sta metà e metà. Vlahovic probabile, Kean e Milik sono le alternative. Ti manca anche Danilo.





Perché Allegri teme la Salernitana a Torino? Perché può fare il ragionamento di tutte le piccole: questa Juventus si può attaccare. Si può battere.



Sono i classici tre punti da fare, altrimenti sarebbe una tragedia. Ma pensate con quale condizione d'animo ci approcciamo a questa sfida. Caro Giuntoli, il rinnovamento non può più aspettare...