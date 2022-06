Scusate se ripeto la solita tiritera, ma la Juventus è in ritardo sul mercato. Sia in entrata che in uscita.



Mancano pochi giorni al raduno, un solo acquisto è stato fatto ed è Pogba. A meno che non capitino cataclismi, si ripartirà da lui. Non si capisce perché non venga annunciato, comunque resta l'unico colpo fino a questo momento.



Ricordiamolo: tra le big, i bianconeri sono stati i peggiori. E allora deve mettere mano alla squadra, che altrimenti farà gli stessi risultati. Lo sa bene Allegri: è arrabbiatissimo, furibondo. Perché? La sua lista è stata fatta, ma non è arrivato neanche uno dei suoi giocatori...



