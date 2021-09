Da Rabiot ad Allegri, da Federico Chiesa a De Ligt, anche se non ha giocato.Chirico sottolinea la rabbia di, definita "giusta". Ma la pochezza tecnica della squadra ha portato i bianconeri in questa situazione, di classifica e psicologica. Focus su: il tecnico lo vuole presente in zona gol, in realtà dovrebbe essere più presente anche in fase difensiva. L'errore con il Milan si somma infatti alle disattenzioni sugli errori di Szczesny e in generale alle difficoltà avute dalla Juve in questo drammatico inizio di stagione.E occhio all'ultimo passaggio su. Con lo Spezia va verso una maglia da titolare: ha ancora tutto da dimostrare...