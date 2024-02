Ma voi siete contenti della vittoria di ieri? Voglio partire da questa domanda, dalle impressioni avute nella giornata di ieri con il Frosinone. Voglio poi tornare sulle parole di Giuntoli su Allegri . Sarebbe soddisfatto davvero con un posto in Champions? Si continuerebbe così con Allegri?Personalmente non ci credo.. Poi si spengono le luci delle telecamere, magari ragiona in maniera diversa...Come ha detto Giuntoli, Allegri vuole restare. E c'è un'ala - la parte Elkann - che lo vuole tenere.