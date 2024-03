OR torna LIVE subito dopo Juventus-Genoa: la diretta a partire dalle 14.35 con tutte le ultime notizie, le analisi e le pagelle della sfida. Con Antonio Romano ci sarà Marcello Chirico. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo.

ha avuto un problemino. "Ino" poi nemmeno tanto, perché il comunicato successivo della Juventus parla di lesione. Procuratasi in allenamento. Dopo quello dila scorsa settimana, adesso tocca di nuovo al polacco, che aveva già avuto un altro stop muscolare e adesso non si può quantificare per quanto tempo starà fermo.Poi si può nascondere tutto sotto il materasso e appellarsi alla fatalità, ma come è stato criticato Pioli e il suo staff quando a Milanello c'era l'ecatombe di infortuni non si può fare finta che il problema non esista pure alla Juve., alcuni dei quali hanno spesso fatto il bis o il tris. Come Rabiot, Danilo, Alex Sandro, Chiesa e adesso appunto Milik.Ma l'aspetto che maggiormente colpisce (in negativo) di questa storia degli infortuni è che, nonostante in questa stagione la Juventus giochi soltanto una partita alla settimana, ce ne siano sempre tanti. Del tipo muscolare. Tra l'altro, in un momento cruciale della stagione, quando servirebbero proprio tutti gli effettivi della rosa. Perché è vero che la Juventus non sta più lottando per lo scudetto, però ci sarebbe ancora una Coppa Italia da provare a vincere, e soprattutto un posto Champions da non perdere.Come i bianconeri anche i felsinei non hanno impegni di coppa infrasettimanali, e sono usciti pure dalla Coppa Italia. Soprattutto viaggiano a mille. E Thiago Motta resta sempre il primo candidato alla panchina della Juventus per la prossima stagione, nonostante Allegri continui a essere evasivo sulla domanda del rinnovo e continua a ripetere di avere ancora un anno di contratto. Sta di fatto che alla Continassa nessuno lo ha ancora convocato in sede per discutere del possibile rinnovo.