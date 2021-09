La Juventus ha ottenuto contro il Chelsea, ieri sera all'Allianz Stadium, la sua prima vittoria in un big match in questa stagione, un successo per 1-0 nel segno di Chiesa, ma in verità di tutta la squadra bianconera, che potrà permettere alla banda Allegri di sbloccarsi mentalmente. Un match da cui trarre tanti spunti positivi, che abbiamo già cominciato a sviscerare qui su IlBianconero.com e continueremo a farlo per tutta la giornata di domani.



Nel frattempo, questo è il commento del nostro direttore editoriale Marcello Chirico: