Nuovo appuntamento con lo JuveMania a cura di Marcello Chirico, che parla del futuro di Massimiliano Allegri e le possibilità di vederlo ancora sulla panchina bianconera la prossima stagione. "Già nella scorsa conferenza stampa aveva dato indicazioni sul suo futuro, quella di oggi allontana qualsiasi ombra e incertezza. Allegri ha parlato come l'allenatore che aspetta solo di parlare con la dirigenza per pianificare la prossima stagione per sapere come muoversi".

IL VIDEO COMMENTO DI MARCELLO CHIRICO