Il nostro direttore editoriale,, ritorna sull'episodio di giornata, che ha visto i tifosi dell'Inter assalire la squadra alla partenza per Torino, malgrado tutte le precauzioni sull'emergenza coronavirus. Un comportamento non certo esemplare, specialmente vedendo tutte le misure drastiche che sta prendendo il governo ultimamente: un comportamento, inoltre, che andrebbe sconsigliato anche dalla società, riprendendo le parole del presidente dell'Inter Zhang, che ha anteposto la salute a qualsiasi altro tipo di discussione, sportiva e non.