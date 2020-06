di Marcello Chirico

Si annuncia come un Consiglio Federale di fuoco quello programmato per lunedì, nel quale verrà esaminata la proposta della Lega Calcio in caso di nuovo stop al campionato: non assegnazione dello scudetto e blocco delle retrocessioni, solo se entrambi non siano già aritmetici. Una soluzione approvata a larga maggioranza (16 favorevoli vs 4 contrari) sulla quale il presidente federale Gravina ha già fatto trapelare di non essere d’accordo, determinato più che mai a riproporre ancora play-off e algoritmo, bocciati dai club di Serie A.



ANTISPORTIVITA' E SCUDETTO - Non passerà nemmeno il blocco delle retrocessioni, un’assurdità voluta soprattutto da quei presidenti con squadre attualmente pericolanti. Una furbata antisportiva neanche degna di essere presa in considerazione. Probabilmente c’è chi sogna un’altrettanto improponibile Serie A con 23 squadre, una sonora pernacchia alla tanto auspicata riforma del format alla quale, mi auguro, Gravina replichi con un secco no. Le squadre vanno ridotte a 18 se non addirittura a 16, non aumentate. Sarebbe da scellerati. Resta poi la questione scudetto. Agnelli è rimasto fedele alla sua linea, espressa comunque finora solo tramite dei like a dei tweet di tifosi juventini pubblicati sui social: no al tricolore a tavolino, a meno che non sia aritmetico. La Juventus i titoli vuole vincerli sul campo, giocandosi le partite, possibilmente tutte, fino ad esaurimento di quelle attualmente mancanti. Totale, 12.



A 2 METRI DAL TRAGUARDO - Pongo però una domanda al presidente Agnelli: mettiamo il caso, causa contagi, ci si debba fermare dopo averne giocate altre 10, il tricolore non andrebbe assegnato lo stesso? Un conto è non assegnarlo ora, con più della metà del girone di ritorno da disputare e tanti punti ancora in palio, un altro fermarsi per causa di forza maggiore a 2 metri dal traguardo, con magari una squadra davanti all’altra di un solo punto, o magari anche tre. Per non assegnarlo ancora, tanto valeva allora non ricominciarlo neppure. Non sarebbe a quel punto più giusto e coerente assegnarlo a chi è in testa, piuttosto che far disputare degli iniqui play-off oppure affidarsi all’arzigogolato quanto stravagante algoritmo di Gravina? Parliamone, direi. Sarebbe pure questo uno scudetto di tampone? Quello cartonato, lo ricordo agli smemorati, venne regalato ad una squadra arrivata terza a 15 punti di distacco dalla prima, in questo caso si tratterebbe di darlo invece a chi fosse in testa, a classifica cristallizzata. Non è proprio la stessa cosa.



LA STRATEGIA DI LOTITO - Vero invece che la formula “no tavolino, solo aritmetica” depotenzia tutte le possibili velleità di Lotito, nel caso la Lazio passasse in testa. Questa soluzione è passata infatti pure col voto a favore del sor Claudio. Altra domanda: ci si deve fidare? Siamo sicuri che il presidente della Lazio non cambierà idea a campionato in corso? Iniziamo a vedere se confermerà questa sua posizione pure in Consiglio Federale, dove un ribaltone di quanto deciso in Lega appare molto probabile. Vediamo se il suo è stato un consenso convinto oppure soltanto strategico, sapendo già - come membro del Comitato di Presidenza FIGC - che Gravina non avvallerà mai questa soluzione, e quindi si rimescoleranno le carte. A quel punto anche la Juve modifichi la propria posizione, prendendo magari in considerazione quanto proposto sopra dal sottoscritto.

Signori si, fessi no.