Chi lo tocca, muore. Inavvicinabile. Praticamente un paria. Così è stato ridottodalla UEFA dopo aver provato a scalzarla, seppur con un golpe notturno male organizzato e di conseguenza fallito. Lo ha dichiarato lo stesso Andrea in una lunga intervista all’olandese De Telegraaf (sfogatoio preferito, non a caso, a tante testate italiane) da dove non ha risparmiato pesanti bordate contro i burocrati die quelli della nostra, alleati nella battaglia comune all’eretica, che ha avuto e continua ad avere proprio inuno dei principali sostenitori e sulla quale è atteso a breve il pronunciamentoImpossibile sapere come finirà, ma l’aria che tira attorno alla- al di là dell’unico pronunciamento ottenuto a favore dal Tribunale commerciale di- è pessima, tanto quanto quella altrettanto malsana che si respira da mesi in Italia sullaa causa dell’inchiesta Prisma.Colui che ha osato mettere in discussione e sfidare il potere supremo della UEFA e il suo gerarca,”che come presidente si sente potente come un Re e parla come un primo ministro dell’organizzazione delle competizioni” (Agnelli dixit), ma anche quello che da presidente Juve – provando ad ammortizzare le perdite societarie – haalcunespericolate dei suoi ex dirigenti, operazioni che ora stanno procurando a lui e al club problemi non da poco con la giustizia ordinaria e sportiva.A quest’ultima non sembrava vero, a 17 anni da, di poter rimettere le mai addossodel panorama calcistico nazionale (giudici compresi, per ammissione di alcuni di loro) grazie ad un autogol, ma anche alla proficua collaborazione dellaPrima l’inchiesta sui rapporti con gli ultrà e la malavita organizzata, poi la vicenda Ginatta (che in pochi conoscono), adesso lasu plusvalenze, stipendi e rapporti con altri club. Prima ancora ci fu ilcol giudice, ora c’è il pm, che di recente si è vantato di indagare suiprofessandosi undella. Sempre nel mirino.Due ex giudici del Tribunale Ue hanno già avanzato il loro pronostico sull’imminente pronunciamento della Corte sulla, e secondo loro non si discosterebbe affatto dall’opinione espressa di recente dall’avvocato generale, ovvero: pro Uefa. Perché, sostengono entrambi, “non c’è motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione”. Vedremo se andrà a finire davvero così.ha dichiarato di non voler mollare ed, eventualmente, di percorrere altre strade.Quanto alla FIGC,si è limitato a dire di essere statodallasenza essere stato nemmeno ascoltato e con. L’ingiusto processo al quale viene sottoposto chiunque finisce a tiro della giustizia sportiva. Lo stesso giudice Torsello, membro CAF, è stato esplicito: non può essere uguale a quella ordinaria perché deve essere, e può condannare anche senza disporre di tutte le prove.“Temo il giudice troppo sicuro di sé e che arriva subito ad una conclusione”. Non lo ha dichiarato Agnelli al The Telegraaf ma. Andatavi a leggere su Wikipedia chi era.