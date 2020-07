9







di Marcello Chirico

Adesso basta. La Juve cade ancora, non sa e non riesce a chiudere uno scudetto che si poteva vincere molte giornate fa, specialmente vedendo le avversarie, ma che invece rimane ancora da conquistare. Questione di sola aritmetica con sei punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine, anche se con questa Juve c'è da aspettarsi di tutto. Una formalità che proprio non si riesce ad estinguere, tra errori, rimonte subite e figuracce. Un'altra volta. Il problema è tutto qui, questo scudetto così amaro, il nono di Sarri, che arriverà tra troppi problemi mai risolti e un'insoddisfazione totale.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ne parla così nel suo video di approfondimento: