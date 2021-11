Un estratto del pensiero dia proposito della Juventus su Calciomercato.com: "Sul banco degli imputati c’è finito l’allenatore, come avviene puntualmente quando una squadra va male, ma a mio parere le colpe non sono solo sue. Soprattutto quando hai giocatori che ti remano contro. Uno spogliatoio che aveva già in precedenza respinto Sarri e poi Pirlo, e adesso ci sta provando pure con Allegri, quando il cuore del problema sta proprio nella squadra. Costruita malissimo nell’ultimo biennio e con in rosa calciatori non assolutamente all’altezza. Che giocano male perché scarseggiano in qualità ed attributi."